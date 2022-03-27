"السعودية للكهرباء" تتيح سداد أي جزء من الفاتورة بدلًا من النصف

وكانت هيئة الكهرباء قد أجرت في وقت سابق تعديلًا يتمثل في عدم فصل التيار الكهربائي عن المستهلك إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من ألف ريال، وحددت 7 حالات يمنع فيها فصل التيار عن المشتركين؛ منها فترة الاختبارات الدراسية للتعليم العام، وخلال شهر رمضان، وبعد الساعة 12 ظهرًا في الأيام العادية، وإذا كان هناك أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل.