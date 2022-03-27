"السعودية للكهرباء" تتيح سداد أي جزء من الفاتورة بدلًا من النصف

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين سداد أي جزء من الفاتورة، بعد أن كانت تشترط النصف؛ للتخفيف على المستفيدين من الخدمة، وحرصًا منها على عدم قطع التيار وتراكم الفواتير.
واشترطت الشركة لقبول سداد أي جزء من الفاتورة عبر أنظمة البنوك: أن يكون التيار يتعلق بسكن وغير مفصول، فيما لو كان التيار مفصولًا فيجب دفع نصف الفاتورة كحد أدنى لإعادته مجددًا.
وهناك حالات سابقة كان يتم استثناؤها من دفع النصف وتتم تجزئة الفاتورة إلى عدة أجزاء في الفواتير الكبيرة للحالات الإنسانية، بعد الرفع بطلب للشركة لشرح الحالة.
وكانت هيئة الكهرباء قد أجرت في وقت سابق تعديلًا يتمثل في عدم فصل التيار الكهربائي عن المستهلك إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من ألف ريال، وحددت 7 حالات يمنع فيها فصل التيار عن المشتركين؛ منها فترة الاختبارات الدراسية للتعليم العام، وخلال شهر رمضان، وبعد الساعة 12 ظهرًا في الأيام العادية، وإذا كان هناك أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنزل.