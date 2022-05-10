السعودية لهندسة الطيران تتعاون مع Stellar Blu لتوفير حلول الإنترنت بالطائرات

أعلنت شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI) عن إطلاقها لمشروع تعاوني مع شركة (Stellar Blu)، لتوفير وتركيب ودعم حلول الإنترنت الهوائي المتقدم تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران وحرصاً منها على توفير أفضل الخدمات وتعزيز تجربة الضيوف أثناء الرحلات، وذلك عبر اتفاقية بين الطرفين جرت اليوم خلال مؤتمر مستقبل الطيران المقام بالرياض في الفترة من 9-11 مايو 2022.