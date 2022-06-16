السعودية وإحراز المراكز المتقدمة عالميًا.. ثمرة خطوات محكمة مدروسة بإتقان

وفي مجال التوظيف فقد تمكنت المملكة متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قرارات التوطين، ومن خلال استمرارية الجهود ودراسة أوضاع سوق العمل وعبر عدد من المبادرات والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والجهات الإشرافية من الوصول بعدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1.9 مليون سعودي وسعودية في العام 2021م، وهذا الرقم هو الأعلى تاريخيًا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.