السعوديون أعلى شعوب العالم ثقة بتوجهات الدولة الاقتصادية

وبالمقارنة بين الدول الـ27 في أهم خمسة مواضيع (التضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي)، انعكست ثقة المواطنين السعوديين بالإجراءات والأنظمة الحكومية بشكل واضح، حيث عبّروا عن أقل نسبة قلق فيما يخص التضخم بـ10% فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 32%، وكذا الحال في موضوع البطالة، حيث عبّر السعوديون بأقل نسبة قلق من هذا الملف بواقع 15% فقط، كأقل نسبة بين جميع الدول التي شملها مؤشر شركة الأبحاث العالميةIpsos ، بفارق 16 نقطة عن المعدل العالمي الذي يُقدر بـ31%.