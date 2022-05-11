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السفارة في لندن توضح إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة
رحّبت بقرار إعفاء السعوديين من إجراءات التأشيرة.. وقالت: خطوةً مهمّة لتعزيز العلاقات
عبّرت السفارة السعودية في بريطانيا عن ترحيبها بقرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة، متمنية مزيدًا من التقدّم والازدهار للبلدين الصديقين.
وقالت السفارة: يمثّل قرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني خطوةً مهمّة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ويأتي ذلك تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.
ونشرت السفارة اليوم إنفوجرافيك توضيحيًا لإجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة ابتداءً من تاريخ 1 يونيو 2022م.