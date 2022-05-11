السفارة في لندن توضح إجراءات الحصول على الإعفاء الإلكتروني لدخول المملكة المتحدة

وقالت السفارة: يمثّل قرار السلطات البريطانية إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالإعفاء الإلكتروني خطوةً مهمّة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ويأتي ذلك تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما.