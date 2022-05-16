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السفارة في ويلنغتون: "نيوزيلندا" تفتح الحدود بالكامل أمام المسافرين
دون الحاجة إلى فحص PCR.. مشترطة استيفاء تطعيمات "الصحة العالمية"
أعلنت نيوزيلندا قرارها بفتح الحدود بالكامل أمام الجميع اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، مفيدة بأنه لن يتم الطلب من المسافرين فحص PCR قبل القدوم، فيما يشترط استيفاء التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وبحسب الحساب الرسمي لسفارة المملكة لدى نيوزيلندا – ويلنغتون، تشترط نيوزيلندا إجراء اختبارين سريعين لكوفيد 19 بعد الوصول.
ووضعت السفارة نموذجاً لتصريح يمكن للراغبين تعبئته لاستيفاء إجراءات السفر لنيوزلندا.