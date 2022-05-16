السفارة في ويلنغتون: "نيوزيلندا" تفتح الحدود بالكامل أمام المسافرين

أعلنت نيوزيلندا قرارها بفتح الحدود بالكامل أمام الجميع اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، مفيدة بأنه لن يتم الطلب من المسافرين فحص PCR قبل القدوم، فيما يشترط استيفاء التطعيمات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.