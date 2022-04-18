السفير البلوي: السعودية وموريتانيا تربطهما علاقات متينة وقيادة المملكة حريصة على المسلمين حول العالم

وأشار السفير البلوي إلى أن توقيت هذه الهدية في هذه الأيام المباركة، إنما يدل على حرص المملكة على القيام بواجبها المقدس كرائدة للعالم الإسلامي وحرصها على نشر الدعوة الصحيحة إلى دين الله الحنيف، من خلال التعاليم السمحة التي نادى بها كتاب الله العزيز والمبادئ الإنسانية التي اشتمل عليها، في العدل والمساواة والرحمة بين البشر، بغض النظر عن ألوانهم أو أعراقهم وحتى دياناتهم.