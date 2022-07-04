السفير السعودي بباكستان يزور التوأم السيامي "فاطمة ومشاعل"

وكانت عملية لفصل الطفلتين، قد جرت عام 2016م في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض؛ تنفيذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستمرت قرابة خمس ساعات.