السفير الفرنسي يشارك في توزيع وجبات الإفطار بجامع الملك خالد.. ويفطر مع الصائمين

قام السفير الفرنسي بالسعودية لودفيك بوي بزيارة لجامع الملك خالد - رحمه الله - بأم الحمام بمدينة الرياض، حيث شارك في توزيع وجبات إفطار الصائمين والتقى منسوبي مؤسسة الملك خالد واطلع على تفاصيل الجامع، وشارك الصائمين في تناول الإفطار، رافق السفير حرمه وعشرون ضيفاً من منسوبي السفارة الفرنسية، حيث اطلع الجميع على برامج الجامع خلال شهر رمضان المبارك .