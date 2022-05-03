السماح للسعوديين بدخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة

ودعت السفارة، في تغريدات على "تويتر"، مواطنيها إلى اتباع عدة تعليمات قبل السفر: الدخول إلى موقع "K-ETA" الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.