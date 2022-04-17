"السويح" ممثلاً لحكومة أوغندا في الاستقدام والتجارة والاستثمار لدى دول الخليج والأردن

وتمت مراسم الحفل والتعيين يوم الخميس الموافق ١٤/ ٤ / ٢٠٢٢ بحضور كل من: مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية آبي واسنبي، ومستشارة الرئيس للواجبات الخاصة غريس كبيوا، ووزيرة العمل الأوغندية بتي أمنغ أنغوم، ووزيرة العاصمة الأوغندية منسي كباندا، ووزير التجارة فرنسس موييسه، ونائب وزير الخارجية أكلوا أريم، ومدير الشؤون الإقليمية والدولية بوزارة الخارجية الأوغندية السفير ألي كمهونجي كفيرو.