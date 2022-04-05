"الشؤون الإسلامية" تدشِّن برنامجَيْ خادم الحرمين للتفطير وتوزيع التمور في السنغال خلال رمضان

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال برنامجَي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور لعام 1443، وذلك بمقر الملحقية بداكار اليوم. حضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال سعد بن عبد الله النفيعي، والمستشار الإعلامي حمد الغاشم، ورئيس بلدية روفيسك ألمان ساخو سيمبين، والملحق الديني بالسفارة الشيخ وحيد محمد مجربي، وعدد من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية والإعلاميين.
وتم تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية التمور الفاخرة، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ. وستباشر الملحقية الدينية تنفيذ البرامج بالتعاون مع الحكومة السنغالية والجمعيات الخيرية في مختلف مدن وأقاليم جمهورية السنغال، وتستهدف 120 ألف مستفيد من الأُسر المتعففة.
وألقى الملحق الديني بسفارة السعودية في جمهورية السنغال، الشيخ وحيد مجربي، كلمة أوضح فيها أن البرنامج شمل مئات من السلال الرمضانية المتكاملة، وتوزيع الآلاف من وجبات الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع 12 ألف طن من التمور الفاخرة، سيتم توزيعها بالتنسيق مع المراكز الإسلامية، والجمعيات الخيرية الرسمية، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في العاصمة داكار، وفي إقليم لوغا شمال السنغال. منوهًا بالدعم السخي من القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الأشقاء في جمهورية السنغال، ومثمنًا المتابعة المستمرة من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأعمال وبرامج الملحقية.
عقب ذلك ألقى السفير سعد بن عبد الله النفيعي كلمةً، عبّر فيها عن تشرفه بتدشين هذا البرنامج الذي ينفَّذ في شهر رمضان المبارك عبر توزيع السلال الغذائية المتميزة ووجبات الإفطار والتمور الفاخرة، مؤكدًا أنها هدية من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ لأشقائهما في جمهورية السنغال في شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجعل هذه البرامج في ميزان حسنات القيادة الرشيدة.
وأكد أن البرنامج يُعدُّ لبنة من لبنات الخير والبركة من خادم الحرمين الشريفين في شهر العطاء، الذي يقام في العديد من دول العالم، من بينها جمهورية السنغال. منوهًا بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذا البرنامج المبارك.
من جانبه، أشاد رئيس بلدية منطقة روفيسك ألمان ساخو سيمبين بهذه اللفتة الكريمة، والعمل المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية لأشقائهم في جمهورية السنغال كل عام في شهر رمضان، لافتًا إلى أن ذلك يجسد الحرص على تلمس احتياجات الأشقاء في هذا الشهر الكريم الذي تقدِّم فيه مملكة الخير عطاءاتها للمسلمين بالعالم، سائلاً الله أن يديم على السعودية وقيادتها الرشيدة دوام التوفيق والسعادة والتقدم والرقي.
وفي ختام مراسم حفل التدشين التُقطت الصور التذكارية لتسليم نماذج من الهدية، وتم استعراض نماذج وصور للوجبات والسلال الغذائية الرمضانية.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 94 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتداد لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأُخوَّة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.