"الشؤون الإسلامية" تدشِّن برنامجَيْ خادم الحرمين للتفطير وتوزيع التمور في السنغال خلال رمضان

وألقى الملحق الديني بسفارة السعودية في جمهورية السنغال، الشيخ وحيد مجربي، كلمة أوضح فيها أن البرنامج شمل مئات من السلال الرمضانية المتكاملة، وتوزيع الآلاف من وجبات الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع 12 ألف طن من التمور الفاخرة، سيتم توزيعها بالتنسيق مع المراكز الإسلامية، والجمعيات الخيرية الرسمية، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها في العاصمة داكار، وفي إقليم لوغا شمال السنغال. منوهًا بالدعم السخي من القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الأشقاء في جمهورية السنغال، ومثمنًا المتابعة المستمرة من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لأعمال وبرامج الملحقية.