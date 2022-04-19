"الشؤون الإسلامية" تُسَلِّم 104 آلاف نسخة من المصاحف لجمهورية موريتانيا

وختم قوله بأن هذه الهدية تأتي اليوم في رمضان، وهي تجسيد لواقع العلاقات وعكس لأهميتها، ولا يمكن أن تُقدر بثمن؛ لأن ثمنها عند الله عز وجل؛ مؤكدًا أن هذه المصاحف ستصل إلى مستحقيها من طلاب العلم في المحاضر والمعاهد، وإلى كل الخيرين في هذا العالم؛ من أجل أن ينهلوا من هذا القرآن العظيم الذي يمثل دستورنا وشريعتنا وقوانينا ومستقبلنا وحاضرنا وماضينا وقائدنا إلى الجنة.