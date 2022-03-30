الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تكمل استعداداتها لخدمة الزائرات خلال شهر رمضان المبارك

وبينت أن عدد الكوادر النسائية اللاتي سيُنفذن خطة شهر رمضان يبلغ 834؛ حيث تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي؛ حيث يبلغ عدد الطالبات في المعهد والكلية "1052"، وكذلك الاهتمام بحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية؛ حيث يصل إجمالي المستفيدات من الحلقات القرآنية والمتون العلمية أكثر من 28.695 مستفيدة، مُشيرةً إلى أنه حرصًا من الوكالة على نقل الفائدة للزائرات خصصت 34 داعية لإلقاء الدروس العلمية في الأقسام النسائية على 5 فترات، بعدد من اللغات؛ ليكون معدل الدروس في اليوم الواحد 40 درسًا، إلى جانب الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية؛ حيث تم توفير مصاحف بلغة برايل في جميع المصليات النسائية، وتهيئة مواقع مجهزة للصم والبكم في جميع المصليات والساحات النسائية يبلغ عددها 18 موقعًا.