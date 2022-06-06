الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير تطلقُ شركة "سيل"

وستكون شركةُ "سيل" حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية، كما ستقدم "سيل" مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيُعلن عنها لاحقًا.