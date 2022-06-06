الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير تطلقُ شركة "سيل"

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" المتخصصة في خدمات الأعمال البيئية البحرية، لتكون مركزًا إقليميًا لمكافحة الانسكابات الزيتية والخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضحت "سرك" أن شركة "سيل" ستقدم خدمات استجابة للطوارئ البحرية ذات معايير عالمية متقدمة، مدعومة بنظم مراقبة ورصد مبكر وأجهزة إنذار متطورة لمكافحة الانسكابات البحرية والمواد الخطرة في جميع سواحل المملكة العربية السعودية.
وستكون شركةُ "سيل" حاضرةً في جميع المواقع الإستراتيجية والمهمة على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك من أجل توفير استجابة أسرع وأكثر كفاءة للحوادث والكوارث البيئية البحرية، كما ستقدم "سيل" مجموعة من الخدمات البحرية الأخرى التي سيُعلن عنها لاحقًا.
وتدعو شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" جميع الشركات والمستثمرين المحليين والعالميين المتخصصين في الأعمال البحرية البيئية ومكافحة الانسكابات إلى الشراكة أو الاستثمار في أعمالها وإرسال معلوماتهم وخبراتهم على الرابط.
يُذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة "سرك" المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، قد أعلن أخيرًا موافقة مجلس الإدارة على إنشاء شركة متخصصة للخدمات البحرية البيئية، وذلك ضمن جهود المملكة في المحافظة على البيئة البحرية وشواطئها.