الشركة السعودية العالمية للموانئ: بدء تشغيل ميناء الرياض الجاف

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها "إس جي بي" بهدف تطوير نظام العمل بالميناء الجاف بالرياض، وتوفير خدمات لوجستية أكثر كفاءةً وتكاملًا، وتشمل العمليات في ساحة الرياض الفارغة لإعادة الحاويات الفارغة للتصدير عن طريقها، كما ستخضع ساحات ميناء الرياض الجاف الحالية، والساحات التابعة لها بالدمام، لسلسلة من عمليات إعادة التأهيل والتطوير لأنظمة التشغيل في المحطات الخاصة بها، إذ من المتوقع أن تستثمر "إس جي بي" أكثر من 250 مليون ريال في تطوير النظام البيئي لميناء الرياض الجاف.