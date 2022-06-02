"الشعلان" لـ"سبق": إطلاق برامج مكافآت لجميع خريجي وطلاب "جامعة سعود".. قريبًا

وتفصيلاً، أشار مدير مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالرياض، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، إلى أن تدشين البوابة يعد مرحلة أولى من مراحل إبقاء التواصل مع الخريجين، لافتًا إلى أنه خلال أربعة أشهر من الإطلاق التجريبي للبوابة وصل عدد الخريجين في البوابة إلى 12 ألف خريج وخريجة جميعهم تم التحقق من بياناتهم عن طريق النفاذ الموحد، كما بلغ عدد الخريجين الدوليين المسجلين في البوابة 233 خريجًا من 56 دولة حول العالم.