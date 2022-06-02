"الشعلان" لـ"سبق": إطلاق برامج مكافآت لجميع خريجي وطلاب "جامعة سعود".. قريبًا

كشف مدير مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالرياض، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، عن إطلاق برامج مكافآت لجميع خريجي وطلاب الجامعة للاستفادة من خصومات على مستوى المملكة، وذلك في القريب العاجل.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" على هامش حفل تدشين بوابة الخريجين بجامعة الملك سعود، والتي تعد أضخم بوابة على مستوى الجامعات السعودية، وهو الحفل الذي أُقيم عصر اليوم برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ودشّنها رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة.
وتفصيلاً، أشار مدير مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالرياض، الدكتور أنس بن محمد الشعلان، إلى أن تدشين البوابة يعد مرحلة أولى من مراحل إبقاء التواصل مع الخريجين، لافتًا إلى أنه خلال أربعة أشهر من الإطلاق التجريبي للبوابة وصل عدد الخريجين في البوابة إلى 12 ألف خريج وخريجة جميعهم تم التحقق من بياناتهم عن طريق النفاذ الموحد، كما بلغ عدد الخريجين الدوليين المسجلين في البوابة 233 خريجًا من 56 دولة حول العالم.
وأشار "الشعلان" إلى أن البوابة ستتيح للخريجين فرصًا وقنوات كثيرة من التواصل والتطوير المهني والفرص الوظيفية والتدريبية والخبرات المهنية والحياتية. كما سيتم تكريم كثير من الخريجين من خلال البوابة وإبراز سيرهم الذاتية.
ونوه بمشاركة القطاع الخاص والعام في هذا الإطلاق التجريبي، حيث بلغ عدد الشركات والهيئات والوزارات المسجلة في البوابة 172 قطاعًا قدموا 1109 فرص تدريبية ووظيفية وبلغ عدد من استفادوا من هذه الفرص 595 طالبًا وخريجًا، كما أطلقت البوابة مشروعًا للإرشاد المهني، وبلغت الخدمات المقدمة في هذا المشروع ثلاث خدمات استفاد منها 5647 طالبًا وخريجًا.
وأهاب مدير مركز الخريجين بجامعة الملك سعود بالرياض بجميع الشركاء في القطاع العام والخاص بالتواصل مع المركز لعرض الفرص الوظيفية والتدريبية، وتقديم الدعم اللوجستي والمالي والخبرات للبوابة.
وتهدف بوابة خريجي جامعة الملك سعود إلى بناء علاقة ارتباطية تفاعلية بين الجامعة وخريجيها لتمكينهم من الاطلاع على جميع الأخبار والفعاليات والمناسبات التي تقوم بها الجامعة، كما تهدف إلى تنمية معارف الطلبة والخريجين، وتعزيز مهاراتهم المهنية من خلال عقد لقاءات استشارية إلكترونية مع أكثر المستشارين خبرة في سوق العمل، كما تمكن البوابة خريجي الجامعة من البحث عن الفرص التدريبية والوظيفية المقدمة من قِبل أفضل الشركات والقطاعات والهيئات بشكل إلكتروني.