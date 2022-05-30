الشغف وخبرة 15 عامًا تقود شابًا سعوديًا إلى رسم شخصيات زوار "موسم جدة"

بين الهواية والعمل، لم يتوقع الرسام "أحمد العسيلي" أن يقوده شغفه بالرسم إلى أن يصبح مهندسًا معماريًا بعد أن تمرّس في الهواية منذ 15 عامًا إبان مرحلته الدراسية، لتكبر معه أحلامه ويحقق فيها طموحاته بفضل موهبته التي تمكن معها من الوصول إلى ما هو عليه الآن.