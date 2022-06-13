"الشمري" يهدي كليته لشقيقته الصغرى لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي

في بادرة أخوية حانية قرر المواطن مطلق بن عامش الشمري من سكان محافظة رفحاء إهداء كليته لشقيقته الصغرى؛ لإنهاء معاناتها مع مرض الفشل الكلوي المزمن.
وتفصيلاً، كانت المريضة تعاني منذ سنوات طويلة من الفشل الكلوي؛ وبحثت كثيرًا في أروقة المستشفيات عن علاج ينهي معاناتها معه إلا أن جميع محاولاتها لم يكتب لها النجاح، وأخبرها الأطباء بأن حالتها تستدعي زراعة كلية، ولا بد منها.
وعندما شاهد المتبرع شقيقته تصارع الألم والوجع من تكرار عمليات الغسيل الكلوي والمراجعات قرر التنازل عن كليته لإنقاذها من المرض الذي بات يؤرقها، ويهدد بقطف حياتها في أي لحظة.
ولم ينتظر المتبرع طويلاً؛ إذ اصطحب شقيقته وتوجه بها إلى العاصمة الرياض، وبعد إنهاء الفحصوصات الطبية اللازمة أُجريت لهما عملية نقل وزراعة الكلية أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.