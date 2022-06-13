"الشمري" يهدي كليته لشقيقته الصغرى لإنهاء معاناتها مع الفشل الكلوي

وتفصيلاً، كانت المريضة تعاني منذ سنوات طويلة من الفشل الكلوي؛ وبحثت كثيرًا في أروقة المستشفيات عن علاج ينهي معاناتها معه إلا أن جميع محاولاتها لم يكتب لها النجاح، وأخبرها الأطباء بأن حالتها تستدعي زراعة كلية، ولا بد منها.