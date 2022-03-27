الشمسان أميناً عاماً للهيئة السعودية للتخصصات الصحية

وكان الشمسان أستاذ الصيدلانيات وطب النانو قد شغل مناصب قيادية عدة قبل توليه للأمانة العامة للهيئة، إذ كان عميد كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، وعضو مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ورئيس فريق مستقبل الصحة في مجموعة تواصل المجتمع العشرين في مجموعة العشرين 2020، وعميد معهد الملك عبدالله لتقنية النانو، ومدير مركز التميز في طب النانو بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضو المجلس الاستشاري في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.