"الشهري": الإجازات المطولة للطلاب تسهم في الحد من غياب الطلاب وكسر جمود رحلتهم التعليمية

أكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن تقويم العام الدراسي المقبل 1444 يتضمن خمس إجازات مطولة، تسهم في الترويح، وكسر الجمود خلال رحلتهم التعليمية، وزيادة معدلهم المهاري والمعرفي.
وقالت "الشهري" في تصريح إلى قناة "الإخبارية": "يتضمن العام الدراسي المقبل ثلاثة فصول دراسية، ويشتمل كل فصل على 13 أسبوعًا". مشيرة إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يومًا، فيها 10 إجازات، بواقع 56 يومًا، تتضمن إجازات نهاية أسبوع مطولة، تمنح للطلاب والمعلمين والأُسر الترويح وكسر الجمود في الرحلة التعليمة، وتساعد على رفع معدل التراكم المهاري والمعرفي، وتكون فرصة لوزارة التعليم لتطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وتساهم في الحد من غياب الطلاب عن المدرسة.
ويبدأ العام الدراسي من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ متضمنًا 39 أسبوعًا دراسيًّا بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي، و56 يومًا من الإجازات المتنوعة.
ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلَيْن الدراسيَّيْن الأول والثاني، إضافة إلى إجازتَيْ اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.