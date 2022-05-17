"الشهري": الإجازات المطولة للطلاب تسهم في الحد من غياب الطلاب وكسر جمود رحلتهم التعليمية

وقالت "الشهري" في تصريح إلى قناة "الإخبارية": "يتضمن العام الدراسي المقبل ثلاثة فصول دراسية، ويشتمل كل فصل على 13 أسبوعًا". مشيرة إلى أن عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يومًا، فيها 10 إجازات، بواقع 56 يومًا، تتضمن إجازات نهاية أسبوع مطولة، تمنح للطلاب والمعلمين والأُسر الترويح وكسر الجمود في الرحلة التعليمة، وتساعد على رفع معدل التراكم المهاري والمعرفي، وتكون فرصة لوزارة التعليم لتطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وتساهم في الحد من غياب الطلاب عن المدرسة.