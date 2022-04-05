"الشويعر" يكشف عن الموقع الجديد لإنشاء مكتبة الحرم المكي

كشف وكيل الرئيس العام لشؤون المكتبات والبحث العلمي الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، اليوم الثلاثاء، عن موقع مكتبة الحرم المكي الجديد، موضحًا أنه سيكون بالساحة الشمالية للمسجد الحرام على مساحة 20 ألف متر.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الشويعر، بمكتبة المسجد الحرام بالدور الثاني بباب الملك فهد داخل الحرم المكي الشريف، وفدًا من هيئة الصحفيين بمكة المكرمة، وفي مقدمته مدير فرع الهيئة بمكة فهد الإحيوي، وعددًا من الأعضاء.
وأضاف أن الموقع تم استلامه للإنشاء، وسيستوعب أكثر من مليون عنوان بالدواليب، ومليونًا آخر بالخزائن، وستجري رقمنة محتويات المكتبة بالكامل.
وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المكتبة من لدن الدولة، أعزها الله، في إنجاز هذا المشروع الكبير والرائد على أرض الواقع قريبًا، بمشيئة الله تعالى، خدمة لقاصدي المسجد الحرام.
ونوه الدكتور أحمد الشويعر إلى الدور المتميز لوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والبحث العلمي من خدمة للحجّاج والعمّار والزوّار والباحثين وطلبة العلم، وكذلك ما تحتويه مكتبات الحرم المكي الشريف من مصادر وأوعية معرفية متنوعة من كتب ومخطوطات ودوريات وصحف وكتب نادرة ومقتنيات ثمينة تتميز بها عن سائر مكتبات العالم.
وأكد الدكتور "الشويعر" على الدور الرائد والفريد لمكتبة الحرم المكي الشريف، والمتمثل بجمع الدوريات وأرشيف كامل الصحف السعودية المتوقفة والمتواصلة الوحيد بالمملكة فيها من أول أعداد إصداراتها إلى عام ١٤٣٦هـ.
وأشار إلى أنه لا توجد أي جهة أخرى تحتوي عليه بالكامل، وأن علاقة مكتبة الحرم المكي الشريف بالصحافة عتيقة ووثيقة منذ 100 عام في حفظ الإنتاج الصحفي السعودي.
بالإضافة إلى دور مكتبة المسجد الحرام الفريد من نوعه والأول على مستوى الشرق الأوسط، بالعمل على مدار الساعة داخل المسجد بأربع دوريات لاستقبال مرتاديها وما تتضمنه من كتب ومقتنيات بـ28 لغة من مختلف اللغات الرئيسية العالمية.
وأوضح "الشويعر" أن الوكالة من خلال إداراتها العامة تحرص على ضمان أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة وبأرقى الإمكانات الممكنة وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تطوير المنظومة الخدمية بالرئاسة ومرافقها، لاسيما في مكتبات الحرمين الشريفين، وبالأخص صرح مكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام؛ لما لها من مكانة تاريخية وعلمية وثقافية عريقة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر الميامين حفظهم الله.
وفي نهاية الجولة تناول الجميع الإفطار في مكتبة المسجد الحرام.
من جهته أكد مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة بزيارة أهم المعالم التاريخية والعلمية والثقافية وإبراز دورها الرائد والفريد.
من جانبهم أبدى أعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم على حسن الحفاوة والاستقبال.
كما عبّروا عن إعجابهم وتقديرهم للخدمات المثالية التي تقدمها وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والبحث العلمي في مجال المكتبات والبحوث العلمية.