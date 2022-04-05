"الشويعر" يكشف عن الموقع الجديد لإنشاء مكتبة الحرم المكي

وأوضح "الشويعر" أن الوكالة من خلال إداراتها العامة تحرص على ضمان أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة وبأرقى الإمكانات الممكنة وفقًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تطوير المنظومة الخدمية بالرئاسة ومرافقها، لاسيما في مكتبات الحرمين الشريفين، وبالأخص صرح مكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام؛ لما لها من مكانة تاريخية وعلمية وثقافية عريقة؛ تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر الميامين حفظهم الله.