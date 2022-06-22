"الشيباني" ينهي تحدي "القمم السبع" ويرفع راية التوحيد فوق أعلى قمم العالم

وتتكون القمم السبع العالمية من أعلى الجبال القارية في كل من القارات السبع على وجه الأرض، وهي قمة كلمنجارو "أعلى قمة في إفريقيا"، وقمة البروس "أعلى قمة في أوروبا، قمة كازايوسكو "أعلى قمة في أستراليا"، وقمة فنسن "أعلى قمة في القطب الجنوبي"، وقمة اكونكاجوا "أعلى قمة في أمريكا الجنوبية"، وقمة إيفرست "أعلى قمة في آسيا"، وقمة دينالي "أعلى قمة في أمريكا الشمالية".