"الشيخ الماجد" لمرضى "الوسواس القهري": لا تَعرضوا عن رُخص الله لكم.. وارقوا أنفسكم

وقال إن الإنسان يقضي حاجته حتى لو خرج شيء، ويتوضأ حتى لو ظن أنه لم يسبغ الوضوء، فيبقى في دورة المياه على الحاجة بعد انقطاع النجاسة دقيقة، حتى يزول الباقي، ثم يغسله في أقل من دقيقة، ثم يذهب إلى مكان الوضوء فيتوضأ، ولا يلتفت إلى أي وساوس بعد ذلك، وهذا علاج شرعي وفقهي.