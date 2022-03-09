"الشيخ" يُدشن مبادرة تشجير نادي الفروسية في جدة

وإنشاء مدرسة لتدريب الفرسان والخيالة على كل الألعاب المتعلقة بالفروسية، بالإضافة إلى تدريب الخيول وإدارة الإسطبلات، وبث روح التعاون بين محبي الفروسية ومربي الخيول لتذليل كل الصعوبات التي تواجه تطور وانتشار هذه الرياضة الأصيلة ونشر ثقافة الفروسية بين أبناء الجيل، وتنشئتهم على حب هذه الرياضة وتفعيل النشاطات الاجتماعية لنادي الفروسية.