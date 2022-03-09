"الشيخ" يُدشن مبادرة تشجير نادي الفروسية في جدة

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، المهندس عادل بن مطلق الشيخ، ومدير عام نادي الفروسية المشرف العام على ميادين سباق الخيل بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد المهلهل؛ مبادرة تشجير نادي الفروسية بجدة.
وكشف "الشيخ" عن مشاركة أكثر من 250 متطوعًا ومتطوعة في المبادرة التي أطلقها المكتب عبر منصة العمل التطوعي التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتستمر لمدة يومين.
وقال: إن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة "لنجعلها خضراء"، التي سبق أن أطلقها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بعد اختيار النباتات الملائمة مع البيئة المحلية واتباع المعايير والضوابط العلمية للتشجير.
وتهدف المبادرة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التنوع النباتي، من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير، عبر تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسين جودة الحياة.
من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أهمية المشاركة المستمرة في مشروعات التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد بهدف حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.
وقال: إن الحملة تساهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير.
يذكر أن نادي الفروسية بجدة يقع على بداية الطريق المؤدي إلى جامعة جدة بعسفان شمال محافظة جدة.
من جانبه أوضح الدكتور فهد المهلهل أن النادي يهدف إلى إطلاق جميع الأنشطة المتعلقة بالفروسية والنهوض بها إلى المستويات التي تليق بتاريخ ومكانة المملكة في هذا المجال، والمحافظة على التراث الإسلامي والعربي من خلال العناية بالحصان العربي والتشجيع على تربيته.
وإنشاء مدرسة لتدريب الفرسان والخيالة على كل الألعاب المتعلقة بالفروسية، بالإضافة إلى تدريب الخيول وإدارة الإسطبلات، وبث روح التعاون بين محبي الفروسية ومربي الخيول لتذليل كل الصعوبات التي تواجه تطور وانتشار هذه الرياضة الأصيلة ونشر ثقافة الفروسية بين أبناء الجيل، وتنشئتهم على حب هذه الرياضة وتفعيل النشاطات الاجتماعية لنادي الفروسية.