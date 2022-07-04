"الصحة": أكثر من 43 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة

وبينت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعة من الخدمات، منها إجراء (5) عمليات قلب مفتوح، و(66) قسطرة قلبية، وإجراء (182) عملية غسيل كلوي، وعمليتي مناظير، و(95) عملية جراحية، ودخول ( 297) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل حالة ولادة واحدة، إضافة إلى مشاركة مستشفى الصحة الافتراضي لتقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها (4) حالات تشخيص جلطات دماغية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية (تطبيق صحتي) 743 حاجاً وحاجة.