"الصحة": الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة يحمي من تفشي العدوى التنفسية

وشدَّدت "الصحة" على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة داخل المنشآت الصحية، وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19). مشيرة إلى أن ارتداء الكمامة يساهم -بإذن الله- في خفض نسبة انتقال عدوى الأمراض التنفسية، منها (كوفيد19) والإنفلونزا، بمعدلات عالية، خاصة في الأماكن التي يحتمل وجود مرضى مصابين فيها. داعية الجميع للتواصل مع مركز اتصال صحة (937)؛ وذلك للحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، وذلك على مدار الساعة.