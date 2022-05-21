"الصحة": التنشيطية الثانية من لقاح كورونا متاحة بعد 4 أشهر من الأولى لهؤلاء

كشفت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا بعد مرور (4) أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعددٍ من الفئات، حسب رأي الهيئات واللجان العلمية المختصّة.