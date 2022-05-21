"الصحة": التنشيطية الثانية من لقاح كورونا متاحة بعد 4 أشهر من الأولى لهؤلاء

كشفت وزارة الصحة عن إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا بعد مرور (4) أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى لعددٍ من الفئات، حسب رأي الهيئات واللجان العلمية المختصّة.
وأضافت الوزارة أن الجرعات متاحة للفئات العمرية من 50 سنة فأكثر، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة نخاع العظام خلال العامين الماضيين أو مازالوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حالياً.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن الحالات المستحقة تشمل أيضاً مرضى السرطان النشط تحت العلاج، ومرضى نقص المناعة المتقدم وغير المعالج، ومرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حالياً.