"الصحة العالمية" تجدد اختيار "الغذاء والدواء" مركزًا للتعاون الدولي

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة المهندس علي الضلعان، أن القرار جاء بعد الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، خصوصًا أثناء فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتتويجًا لمساهمة المركز الفعّالة عبر مختصي "الغذاء والدواء" بعقد العديد من الورش التعليمية والدورات التدريبية لبناء القدرات التشريعية لعددٍ من الدول المختلفة في قارة أفريقيا.