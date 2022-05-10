"الصحة العالمية" تشيد بتجربة المملكة المميزة في تطهير اليدين

يُذكر أن المملكة لها باع طويل في هذا المجال ففي عام 2009، وبعد إطلاق منظمة الصحة العالمية حملة "أنقذ الأرواح: نظف يديك"، أنشأت المملكة برنامجًا وطنيًا لنظافة وتطهير اليدين، ومنذ ذلك الحين تم تحقيق تحسينات كبرى في نظافة اليدين والوقاية من العدوى والسيطرة عليها.