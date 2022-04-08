"الصحة": 104 إصابات جديدة بكورونا و299 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 299 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 736,615 حالة.
كما تمّ تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 751,622 حالة.
وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد- 19، أنه تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، عند 9055 حالة.
وتابعت "الصحة"، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,273,358) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزاً بجميع المناطق والمحافظات.