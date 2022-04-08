"الصحة": 104 إصابات جديدة بكورونا و299 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد- 19، أنه تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، عند 9055 حالة.