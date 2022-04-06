"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، تسجيل 108 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 751404 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 290 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 736013 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي عند 9053 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 84 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 23 حالة إصابة جديدة، وجدة 19، والمدينة المنوّرة 11، ومكة المكرّمة 15 حالة إصابة، و6 في الدمام, ومثلها في أبها, والطائف 5 حالات جديدة, ومثلها في جازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 55حالة، تلتها جدة 39, و29 في مكة المكرمة, و18 في المدينة المنورة, و 16 في الهفوف, و12 في الدمام, ومثلها الطائف, و8 حالات تعافٍ جديدة في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12861 فحصاً جديداً.