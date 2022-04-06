"الصحة": تسجيل 108 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 23 حالة إصابة جديدة، وجدة 19، والمدينة المنوّرة 11، ومكة المكرّمة 15 حالة إصابة، و6 في الدمام, ومثلها في أبها, والطائف 5 حالات جديدة, ومثلها في جازان.