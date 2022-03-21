"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 30 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 13، و10في مكة المكرمة, والدمام 7 حالات, ومثلها في الطائف, و6 حالات جديدة في أبها.