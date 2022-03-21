"الصحة": تسجيل 133 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، تسجيل 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749730 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 171 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 732284 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9030 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 184 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 30 حالة إصابة جديدة، وجدة 20، والمدينة المنوّرة 13، و10في مكة المكرمة, والدمام 7 حالات, ومثلها في الطائف, و6 حالات جديدة في أبها.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 37 حالة، تلتها مكة المكرمة 30، و16 في جدة, و10 في الطائف, و9 حالات تعافٍ جديدة في المدينة المنورة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 17220 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 62,388,851.