"الصحة": تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 40 حالة إصابة جديدة، وجدة 21، والمدينة المنوّرة 9، فيما سجلت مكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, و5 في أبها، و6 في الهفوف، و5 حالات في الطائف.