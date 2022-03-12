"الصحة": تسجيل 135 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 317 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 12 مارس 2022،
تسجيل 135 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 748624 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 317 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 730355 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9017 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 313 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 40 حالة إصابة جديدة، وجدة 21، والمدينة المنوّرة 9، فيما سجلت مكة المكرّمة 8 حالات إصابة، والدمام 6, و5 في أبها، و6 في الهفوف، و5 حالات في الطائف.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 102 حالة، تلتها جدة 29، ثم الدمام 21 حالة، وأبها 17, والمدينة المنوّرة 15، و مثلها في مكة المكرّمة, والهفوف 11 حالة تعافٍ جديدة.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 21230 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 61,806,769.