"الصحة": تسجيل 339 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 112 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 8 مايو 2022، تسجيل 339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 755415 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 112 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742563 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9103 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 55 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت جدة 99 حالة إصابة جديدة، والرياض 74، والمدينة المنورة 43 حالة إصابة جديدة، ومكة المكرمة 45، والدمام 19 حالة، و15 في أبها.
وتَصدرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 31 حالة، و25 في الرياض، و20 في مكة المكرمة، و17 في المدينة المنورة، و5 في أبها، و4 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12178 فحصًا جديدًا.