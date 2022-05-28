"الصحة": تسجيل 408 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 413 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 28 مايو 2022، تسجيل 408 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 766196 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 413 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 750645 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9143 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 80 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 116 حالة إصابة جديدة، وجدة 114، والدمام 42 حالة، ومكة المكرّمة 33 حالة، والمدينة المنوّرة 27 حالة إصابة جديدة، و10 حالات في الهفوف.
وتَصدّرت جدة حالات التعافي الجديدة بواقع 121 حالة، و89 حالة في الرياض، و48 في مكة المكرّمة، و32 في المدينة المنوّرة، و29 في الدمام، و13 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تمّ إجراء 23834 فحصًا جديدًا.