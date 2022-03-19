"الصحة": تسجيل 98 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 128 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 41 حالة، تلتها جدة 15، و10 في المدينة المنورة و6 في مكة المكرمة, و6 حالات تعافٍ جديدة في الطائف, ومثلها في الدمام.