"الصحة": تسجيل 98 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 128 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 مارس 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 749471 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 128 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 731959 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9027 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 212 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 24 حالة إصابة جديدة، وجدة 17، والمدينة المنوّرة 10، والدمام 7 حالات, و6 حالات جديدة في أبها, ومكة المكرّمة 5 حالات، والطائف 5 أيضاً, و4 حالات إصابة جديدة في جازان.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 41 حالة، تلتها جدة 15، و10 في المدينة المنورة و6 في مكة المكرمة, و6 حالات تعافٍ جديدة في الطائف, ومثلها في الدمام.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 14187 فحصاً جديداً، موضحة أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 62,251,012.