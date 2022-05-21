‫بعد تأكيد عدم رصد جدري القردة.. "الصحة" تصدر الدليل الإرشادي للممارسين الصحيين

وقالت الوزارة: لم يتم رصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في المملكة حتى الآن، وهو المرض الذي بدأت تظهر حالات مصابة به مؤخرًا في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا؛ بعد أن كان مستوطنًا في بعض الدول الإفريقية لأكثر من 50 عامًا.