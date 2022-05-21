‫بعد تأكيد عدم رصد جدري القردة.. "الصحة" تصدر الدليل الإرشادي للممارسين الصحيين

أعلنت وزارة الصحة، إصدار الدليل الإرشادي للممارسين الصحيين، ورفعت جاهزية منشآتها الصحية؛ مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالة مصابة بجدري القردة في المملكة.
وقالت الوزارة: لم يتم رصد أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في المملكة حتى الآن، وهو المرض الذي بدأت تظهر حالات مصابة به مؤخرًا في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا؛ بعد أن كان مستوطنًا في بعض الدول الإفريقية لأكثر من 50 عامًا.
وأكدت الصحة جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة؛ مبينةً أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، موضحة أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها؛ تشمل تعريف الحالات المشتبة والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين.
وأشارت "الصحة" إلى أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض، ورصد أي حالات في جميع أنحاء العالم؛ للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات يتم رصدها في المملكة.
وحثت وزارة الصحة، الجميعَ على التزام السلوكيات الصحية، واتباع الإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ مشيرة إلى أنه في حالة السفر لخارج المملكة؛ ينبغي التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.