"الصحة" تُفعّل برنامج السلامة الدوائية بـ"منى الوادي" في المشاعر

وتتمثل أهم هذه السياسات في توثيق وتسجيل الأخطاء الدوائية والآثار الجانبية، وتحسين سلامة المرضى من الأخطاء التي قد تقع من الأدوية عالية الخطورة والمتشابهة بالشكل والصوت، وقائمة بمنع الاختصارات الممنوعة بالوصفات والأوامر الطبية، وتقييد صرف المضادات الحيوية وفق السياسات والأدلة العلاجية المحلية والدولية، ونظام وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع قواعد وإرشادات تحتوي على الأدوية التي تعطى بالتسريب الوريدي، وقواعد وإرشادات للترياق، وتعليمات الأدوية الخاصة بثباتيه الأدوية بعد فتحها، وغير ذلك من الاستراتيجيات والسياسات الخاصة ببرنامج السلامة الدوائية لضمان سلامة المرضى وتقديم رعاية صيدلانية أفضل.