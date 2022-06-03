"الصحة": لا ضرر على الموظفين من التحول.. وهكذا ستكون آلية التعامل

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية ‫التحول في ‫وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.