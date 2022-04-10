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"الصريخ" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما هو المعنى الصحيح؟
من سحر البيان وعجائب التبيان يختلف ظاهرها لغويًا بين الناس عن معناها المقصود
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان؛ تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 43 من سورة "يس"، يقول الله تعالى: "وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِیخَ لهم وَلَا هُمۡ یُنقَذُونَ"، يظن بعض الناس أن معنى الصريخ في الآية، أي الصياح والعويل وفهموا أنهم لا يستطيعون الصراخ والعويل لغرقهم.
والصواب أن معنى الصريخ أي المنقذ المنجد المغيث لهم.
فالله سبحانه ذكر أن من آياته السفن تسير على الماء فلا تغرق بهم، وأنه لو أراد ﷲ إغراقهم فلا أحد في هذا الكون قادر على إنقاذهم الا هو سبحانه، والله اعلم.