"الصريخ" آية قرآنية فُهمت خطأ.. فما هو المعنى الصحيح؟

ففي الآية 43 من سورة "يس"، يقول الله تعالى: "وَإِن نَّشَأۡ نُغۡرِقۡهُمۡ فَلَا صَرِیخَ لهم وَلَا هُمۡ یُنقَذُونَ"، يظن بعض الناس أن معنى الصريخ في الآية، أي الصياح والعويل وفهموا أنهم لا يستطيعون الصراخ والعويل لغرقهم.

والصواب أن معنى الصريخ أي المنقذ المنجد المغيث لهم.