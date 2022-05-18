"الصندوق العقاري" و"البنك السعودي الفرنسي" يوقعان اتفاقية إطارية لتقديم الدعم والتمويل لشركات القطاع العقاري

ويهدف برنامج "تطوير" إلى تقديم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع العقاري وتنميتها وضمان استمراريتها، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها، لتمكينها من المساهمة في زيادة المعروض العقاري، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.