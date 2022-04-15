"الضحيك" يعلن بدء التسليم النهائي لمستفيدي مشروع "معالي عنان" بالرياض

وتعد شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية وتمتلك مخزوناً من المشاريع في مختلف مناطق المملكة منها الرياض والدمام والخبر والقصيم ومكة المكرمة، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية التي أصبحت مع مرور الوقت مثالاً يحتذى به وسياسة تنتهجها شركات العقار والتطوير الأخرى في مختلف مناطق المملكة.