"الضحيك" يعلن بدء التسليم النهائي لمستفيدي مشروع "معالي عنان" بالرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة عنان العقارية بندر الضحيك عن البدء في التسليم النهائي للمرحلة الثانية لمستفيدي مشروع معالي عنان في الرياض ويستمر التسليم إلى بعد العيد بإذن الله بعدد 440 فيلا سكنية.
وتفصيلاً، أكد "الضحيك" دخول الماء والكهرباء وكافة الخدمات اللازمة لتسليم المشروع وليصبح مشروعاً مهيأً للسكن وخدمة المستفيدين.
وأشار إلى أن مشروع معالي عنان يخدم فئة كبيرة من الراغبين بالحصول على مساكن ذات جودة عالية وتوفر لهم كافة الخدمات والاحتياجات، مؤكداً أن العام 2022 سيكون عاماً منعشاً للسوق العقاري بمنطقة الرياض وباقي مناطق المملكة وانطلاقة لمشروعات مماثلة وكبيرة في مناطق السعودية خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر شركة عنان العقارية ممثلة برئيسها التنفيذي بندر بن محمد الضحيك من أكبر الشركات المتخصصة في التطوير والتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية، ونفذت العديد من المخططات السكنية والمزادات العقارية والمشروعات التنموية والنوعية في مختلف مدن المملكة خلال السنوات الماضية.
وترتكز رؤية الشركة على تعزيز ريادتها في السوق السعودية عبر تطوير وتوفير حلول مبتكرة وفعالة ذات تكاليف مناسبة لتلبية احتياجات كافة الشرائح المستهدفة في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال توفير حلول اقتصادية ومنتجات متينة ومتنوعة تنسجم مع كافة أغراض البناء والإنشاء سواء في المشاريع التجارية أو السكنية.
وتعد شركة عنان من الشركات الرائدة في السعودية وتمتلك مخزوناً من المشاريع في مختلف مناطق المملكة منها الرياض والدمام والخبر والقصيم ومكة المكرمة، ونفذت الكثير من المشاريع الضخمة والنموذجية التي أصبحت مع مرور الوقت مثالاً يحتذى به وسياسة تنتهجها شركات العقار والتطوير الأخرى في مختلف مناطق المملكة.