الطالب عبدالله الغامدي.. من موهبة ثالث ابتدائي إلى أفضل باحث بالعالم





وخلال 9 سنوات انضم لحوالي 27 برنامجًا، وكان آخره العام الماضي، حصل على المركز الثاني في الأولمبياد الوطني "الإبداع العلمي"، وحصل هذا العام على المركز الأول في إبداع 2022.