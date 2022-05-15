الطالب عبدالله الغامدي.. من موهبة ثالث ابتدائي إلى أفضل باحث بالعالم

الطالب عبدالله بن عبدالعزيز الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، حصل على أفضل باحث وأفضل مشروع على مستوى العالم من بين 1700 طالب في آيسف.
بدأ الغامدي مع موهبة من الصف الثالث ابتدائي ودخوله اختبار قياس موهبة الذي يقام كل ثلاث سنوات من قبل موهبة بالتعاون مع قياس، وبعد حصوله على درجة مرتفعة في الاختبار بدأ بالانضمام لبرامج موهبة المختلفة.
وخلال 9 سنوات انضم لحوالي 27 برنامجًا، وكان آخره العام الماضي، حصل على المركز الثاني في الأولمبياد الوطني "الإبداع العلمي"، وحصل هذا العام على المركز الأول في إبداع 2022.
بدأ الطالب عبدالله الغامدي رحلته البحثية في فترة قريبة، وشارك هذا العام بمشروع بحثي عمل فيه بداية في مركز تخزين الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم انتقل بعدها لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مركز أبحاث البروفيسور محمد الداودي؛ للعمل بشكل أكثر.
ويتحدث مشروع الطالب الغامدي في هذا العام عن إنتاج مواد أُطر معدنية عضوية تستخدم لتطبيقات مختلفة، وهو يستخدمها للمرة الأولى في تطبيقين مختلفين وهما إنتاج الهيدروجين وتخزينه بطريقة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة.