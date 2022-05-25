الطريق الدائري بالأحساء.. يقرّب المسافات ويختصر زمن الوصول

يعد الطريق الدائري بالأحساء أطول طريق دائري بالمملكة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطريق 103 كم، ويوجد به 11 تقاطعاً و26 جسراً، كما يربط الطريق بين مختلف محافظات المنطقة الشرقية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تقريب المسافات واختصار المعدّل الزمني للوصول وتسهيل التنقل على قاصديه، وجذب الزوّار والسياح وتنشيط الحركتين التجارية والاقتصادية.
وتم افتتاح الطريق الدائري بالأحساء في منتصف أكتوبر 2021، حيث دشّنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق بعدما قامت بتنفيذه على نحو 6 مراحل.
وتمثّلت المرحلة الأولى في تنفيذ الطريق الذي يربط طريق الهفوف/ سلوى حتى طريق الهفوف/ بقيق بطول (47) كم، كما تمثّلت المرحلة الثانية في استكمال ازدواج الطريق الدائري بالأحساء بطول (22) كم، فيما ارتبطت المرحلة الثالثة باستكمال الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي من دائري بالأحساء بطول (15) كم.
واختصت المرحلة الرابعة باستكمال بعض الطرق بالمنطقة الشرقية، بينما كانت المرحلة الخامسة لاستكمال الأعمال التكميلية وعمل طرق خدمة في الضلع الجنوبي والشرقي والشمالي من دائري الأحساء، وتمثّلت المرحلة السادسة والأخيرة بالضلع الشمالي الغربي من الطريق بطول 29 كم.
وتواصل الوزارة تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على الطريق الدائري بالأحساء بشكلٍ دوري، وذلك في سبيل الاهتمام بجودة الطريق ومعالجة التصدعات والتشققات التي قد تطرأ عليه من حين لآخر، والتي قد تتسبّب في حدوث مخاطر على قاصدي ومستخدمي الطريق.
يأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد محوراً رئيساً ومهماً في برامج رؤية المملكة 2030.
وتهدف الإستراتيجية بوصول المملكة للمركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع مواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي، إضافة إلى الاستمرار في تحقيق النجاحات التي جرى حصدها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخفض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.