الطريق الدائري بالأحساء.. يقرّب المسافات ويختصر زمن الوصول

يعد الطريق الدائري بالأحساء أطول طريق دائري بالمملكة، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطريق 103 كم، ويوجد به 11 تقاطعاً و26 جسراً، كما يربط الطريق بين مختلف محافظات المنطقة الشرقية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ويسهم في تقريب المسافات واختصار المعدّل الزمني للوصول وتسهيل التنقل على قاصديه، وجذب الزوّار والسياح وتنشيط الحركتين التجارية والاقتصادية.