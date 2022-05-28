الطفل "السعدي" يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسبوعين من سقوطه في خزان صرف برفحاء

وبعد وصوله للرياض، تعاقب الأطباء على حالته على مدى أسبوع كامل آخر بذلوا خلاله جهوداً كبيرة لإنعاشه إلا أنه فارق الحياة عند الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، بعد هبوط حاد بالدورة الدموية، وارتفاع في الضغط، وضعف أصاب القلب.