"الطويل" يؤسس "سلفة" لتوفير حلول مالية من ألف إلى 5 آلاف ريال

وأضاف في حديثه عن التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمات: سعينا في سلفة لبناء حلول مالية غير اعتيادية من خلال التقنية لنوفر للأفراد السيولة السريعة التي قد يحتاجونها من وقت إلى آخر لسد احتياجاتهم اليومية فيظل غياب التمويل الفوري وذلك لتغطية الطلب على هذا النوع من التمويلات من خلال تقديم الخدمة عبر تطبيق ذكي يعمل دون توقف، والذي لم يكن موجودًا في السوق السعودي.