"العاصوف" فتح مسلسل الدماء واستغلال أرباب الإرهاب ظروف الشباب لتجنيدهم

واختتم متحدثًا عن حلاقة شعر رأسه من قبل بعض أفراد الهيئة: "كان موقف الهيئة للشاب سامي موقفًا مختلفًا وراسخًا في ذاكرة السعوديين، فكانت هناك حوادث التحفّظ على بعض الشباب وحلاقة شعورهم وهو الذي عايشته بالمسلسل ووفقت في نقل لحظات مرّت على بعض الشباب، وهذا ما لمسته في مواقع التواصل، وصولًا للتحوّل الكبير في حياة الشاب المراهق سامي الذي اعتنق أفكارًا أكثر خطورة دفعته للتفجير بدوافع تتصادم مع الدين والقانون".