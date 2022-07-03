العام الحالي هو الـ7 صيفًا.. موسم حج 1445هـ سيكون في فصل الربيع

يحل موسم حج هذا العام 1443هـ في فصل الصيف، ليكمل بذلك 7 سنوات من دورته صيفًا، التي بدأت عام 1437هـ وتنتهي بمشيئة الله تعالى في موسم حج عام 1444هـ؛ ليحل بعدها موسم الحج في فصل الربيع في العام الهجري 1445، ويستمر لمدة 9 سنوات؛ أي حتى عام 1453هـ، وهذا أطول عدد من السنوات التي يمتد فيها موسم الحج مقارنة بالفصول الأخرى.
وسيأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءًا من العام الهجري 1454، ويستمر 8 سنوات، إلى أن ينتهي في العام الهجري 1461.
ووفقًا لما نُشر في نشرة المشاعر الصادرة عن وزارة الحج عام 1429هـ بعنوان "تصنيف سنين الحج من عام 1201هـ حتى عام 1500هـ وفقًا للفصول الأربعة"؛ فسنوات الحج في فصل الخريف ستمتد بين عامي 1462 إلى 1469هـ، وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عامًا هجريًّا، للدخول مجددًا بموسم الحج في فصل الصيف.