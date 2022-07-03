العام الحالي هو الـ7 صيفًا.. موسم حج 1445هـ سيكون في فصل الربيع

يحل موسم حج هذا العام 1443هـ في فصل الصيف، ليكمل بذلك 7 سنوات من دورته صيفًا، التي بدأت عام 1437هـ وتنتهي بمشيئة الله تعالى في موسم حج عام 1444هـ؛ ليحل بعدها موسم الحج في فصل الربيع في العام الهجري 1445، ويستمر لمدة 9 سنوات؛ أي حتى عام 1453هـ، وهذا أطول عدد من السنوات التي يمتد فيها موسم الحج مقارنة بالفصول الأخرى.