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العبد العالي: نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل الله ثم بدعم القيادة

متحدث الصحة: الإصابات المؤكدة انخفضت بنسبة 95% والحرجة بنسبة 62%
العبد العالي: نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل الله ثم بدعم القيادة

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة انخفضت بنسبة 95% وانخفضت الإصابات الحرجة بنسبة 62%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بمشاركة متحدثي الصحة والداخلية: نحمد الله على ما تقرر برفع الإجراءات الاحترازية ونحن على مشارف انتهاء جائحة #كورونا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمه المجتمع في مواجهة الجائحة.

وتابع: أكثر من 61 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في المملكة وأكثر من 24 مليون شخص تلقوا جرعتين، وأكثر من 11 مليون شخص تلقوا الجرعة التنشيطية.

وقال: تميزت المملكة باتخاذ إجراءات عالية التأثير لحماية المجتمع بتضافر الجهود الحكومية وتغطية أكثر من 99% من المستهدفين بالتطعيم.

كورونا
وزارة الصحة
محمد العبد العالي

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