العبد العالي: نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل الله ثم بدعم القيادة

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم إن الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة انخفضت بنسبة 95% وانخفضت الإصابات الحرجة بنسبة 62%.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بمشاركة متحدثي الصحة والداخلية: نحمد الله على ما تقرر برفع الإجراءات الاحترازية ونحن على مشارف انتهاء جائحة #كورونا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمه المجتمع في مواجهة الجائحة.
وتابع: أكثر من 61 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في المملكة وأكثر من 24 مليون شخص تلقوا جرعتين، وأكثر من 11 مليون شخص تلقوا الجرعة التنشيطية.
وقال: تميزت المملكة باتخاذ إجراءات عالية التأثير لحماية المجتمع بتضافر الجهود الحكومية وتغطية أكثر من 99% من المستهدفين بالتطعيم.