العبد العالي: نحن على مشارف انتهاء جائحة كورونا بفضل الله ثم بدعم القيادة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة، بمشاركة متحدثي الصحة والداخلية: نحمد الله على ما تقرر برفع الإجراءات الاحترازية ونحن على مشارف انتهاء جائحة #كورونا بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وما قدمه المجتمع في مواجهة الجائحة.